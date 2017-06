Neu Wulmstorf: Zusammenstoß nach Spurwechsel

as. Neu Wulmstorf. Ein Spurwechsel führte am Mittwochnachmittag auf der B 73 in Neu Wulmstorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann wollte mit seinem Fiat um einen vor ihm auf der Linksabbiegerspur haltenden Pkw herumfahren. Hierzu wechselte er nach rechts auf die linke Geradeausspur. Dort kollidierte der Fiat mit dem Lkw eines 30-jährigen Mannes, der wiederum von der rechten auf die linke Geradeausspur gewechselt hatte. Die Fahrer blieben bei diesem Zusammenstoß unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.