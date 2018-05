Blues- und Rockmusik in der Sporthalle: Der Förderverein Sport Wiegersen feiert zehnjähriges Bestehen

Zehn Jahre Förderverein Sport Wiegersen e.V.: Das nehmen die engagierten Sportförderer zum Anlass, am Samstag, 26. Mai, ab 19 Uhr, zum Jubiläumskonzert in die Sporthalle Wiegersen einzuladen: Dort sorgt die Blues- und Rock-Band "elbsand", bei der auch Übungsleiter Gerhard Lau mitwirkt, für tolle Stimmung. Die Zuhörer dürfen sich unter anderem auf Songs der Beatles, Rolling Stones, Westernhagen. Lindenberg und vielen mehr freuen.

Tickets gibt es für 4 Euro im Vorverkauf und für 5 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind Edeka-Viets in Wiegersen und Beckdorf. Außerdem gibt es Karten bei Ulla Hupe, der Vorsitzenden des Fördervereins, unter foerder.sport@gmx.de.

Der Förderverein kümmert sich um die Anschaffung von Sportgeräten und sorgt dafür, dass der Sportbetrieb störungsfrei abläuft. So übernimmt der Verein die laufenden Kosten für die Halle, wie z.B. für Heizung, Strom, Wasser, Reparaturen und Reinigung.

Nach der Fertigstellung der Einfeld-Sporthalle im Jahr 2006 wurden diese Aufgaben zunächst von einer Extra-Sparte des Vereins Kornscheune Sauensiek e.V. wahrgenommen. Weil aber die Mitgliedszahlen der Sportler damals deutlich zunahmen, wurde im Mai 2008 ein eigenständiger Verein für die Unterhaltung der Halle gegründet. Seitdem hat der Förderverein stets neue Aktionsfelder auf den Weg gebracht, um auch Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern. Dazu gehören die Jugendsportnächte, bei denen die zahlreichen Teilnehmer bisher immer viel Spaß hatten. Auch die Erwachsenen konnten bei den Sportnächten die Angebote der jeweiligen Sportgruppen kennenlernen oder bei Workshops Trendsportarten ausprobieren.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums fanden bereits im April ein Sport-Workshop und eine Männer-Sportnacht statt. Durch solche Aktionen möchte der Förderverein Groß und Klein motivieren, die Wiegerser Sportangebote dauerhaft wahrzunehmen. Um finanziell gut aufgestellt zu sein, veranstaltet der Förderverein alle zwei Jahre einen Osterbasar und richtet beim jährlichen Weihnachtsmarkt auf dem Rittergut in Wiegersen die Kaffeetafel aus. Weitere Fördermitglieder sind herzlich willkommen.

• Infos Ulla Hupe, ( 04169-383 und foerder.sport@gmx.de



