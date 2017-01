Feinste Pinselarbeiten: Der zweite Ostereiermarkt in Beckdorf findet am 25. und 26. März statt

Zum zweiten großen Ostereiermarkt in Beckdorf sind alle Interessierten am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, von 10 bis 17 Uhr auf die historische Hofanlage Beekhoff eingeladen.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, freuen sich die Initiatoren Frieder Michel und Ilona Pullkowski auf die Wiederholung. „Wir haben allerdings im vergangenen Jahr festgestellt, dass der Platz, der uns zur Verfügung steht, für einige Aussteller nicht ausreichte“, sagt Frieder Michel. „Daher haben wir dieses Jahr die Anzahl der Künstler etwas reduziert.“ Angemeldet haben sich 27 Aussteller, die alle hochwertigste Arbeiten zeigen und fast ausschließlich Natureier als Basismaterial haben. Unter anderem werden traditionelle Arbeiten, wie z.B. sorbische Wachsbatik, ukrainische Pysanka, Papierquilling (nach einer alten Methode aus der Renaissance) sowie künstlerische Arbeiten mit Wachs, Zinn, Stroh, Tempera und Aquarell gezeigt. Auch gibt es Ausfräsungen und echten Blüten, Scherenschnitte sowie feinste Pinselarbeiten zu bewundern. Einige der Künstler verfügen über internationale Auszeichnungen.

Was Sammler besonders freuen wird: Alle ausgestellten Objekte werden zum Kauf angeboten.

Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis zwölf Jahre brauchen keinen Eintritt zu bezahlen.