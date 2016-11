Kranzbinder in Beckdorf laden zum Weihnachtsmarkt auf den Beekhoff ein

Feuerzangenbowle, 80 Aussteller und der Weihnachtsmann kommt auch: Zum tradi­tionellen Weihnachtsmarkt auf der historischen Hofanlage „Beekhoff“ laden die Kranzbinder Beckdorf am Samstag, 19. November, ab 13 Uhr nach Beckdorf ein. Die Besucher dürfen sich auf ein vielseitiges Angebot mit schönen Ideen für die Vorweihnachtszeit und die Festtage freuen.

Sowohl in den Reetdachhäusern, als auch auf dem Hof präsentieren sich Hobbyaussteller mit ihren Erzeugnissen. Aufgrund der großen Nachfrage werden auch diverse Stände unter freiem Himmel aufgebaut. Rund 80 Anbieter waren kreativ und haben für den Weihnachtsmarkt gemalt, gestickt oder gewerkelt. Die Besucher können u.a. Tiffany, Häckeldecken, Patchwork, Gestecke und Kränze kaufen. Es gibt Seidenmalerei, Aquarelle, Keramik, Selbstgenähtes, Holzmobile und beleuchtete Weihnachtssterne.

Vogelhäuser, Laubsägearbeiten, ätherische Öle und Zubehör, Geschenkkarten und vieles mehr runden das Angebot ab. Für die Kinder dreht sich wie in den Vorjahren ein Nostalgie-Karussell. Dort lässt es sich wunderbar aushalten, bis der Weihnachtsmann kommt. Der Rauschebart hat sich bereits angekündigt und wird mit kleinen Überraschungen für glänzende Kinderaugen sorgen.

Ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet wird im Schafstall angeboten und in der Remise gibt es Bratwurst, Pommes und Punsch. Außerdem wird wie in den Vorjahren die legendäre Feuerzangenbowle wieder ansetzt.



Weihnachtsmarkt in Beckdorf

auf dem Beekhoff

Goldbecker Str. 28

Samstag, 19. November

ab 13 Uhr