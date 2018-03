Kugelrunde Kunstwerke: 3. Ostereiermarkt in Beckdorf

Das Osterei als Kunstwerk: Zum dritten Ostereiermarkt in Beckdorf laden die Kranzbinder Beckdorf am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, 10 bis 17 Uhr, auf die historische Hofanlage Beekhoff ein. Initiiert wurde diese besondere Veranstaltung vor zwei Jahren von dem Beckdorfer Ehepaaar Ilona Pulkowski und Frieder Michel, die beide selbst leidenschaftlichen Sammler von Ostereiern sind.

Wie in den Vorjahren dürfen sich die Besucher auf eine Vielfalt an runden Exponaten freuen: Das Angebot der insgesamt 26 Künstler aus ganz Europa, die zum Teil über internationale Auszeichnungen verfügen, reicht von Natureiern vom Zebrafinken bis zum Strauß, und von künstlerischen Arbeiten wie zum Beispiel sorbische Wachsbossiertechnik, ukrainische Symbole in Wachsbatik und Papierquilling (nach einer alten Methode aus der Renaissance) über Arbeiten mit Wachs, Zinn, Stroh, Tempera oder Aquarell.

Außerdem werden in Beckdorf auch Eier mit Ausfräsungen und echten Blüten, Scherenschnitte sowie feinste Pinselarbeiten gezeigt.

Was die Sammler unter den Gästen besonders freuen wird: Alle gezeigten Objekte werden zum Kauf angeboten.

Im Nebengebäude, dem Schafstall, wird eine Floristin ihre österlichen Dekorationen zeigen. Außerdem bieten die Kranzbinder dort Kaffee, Kuchen und leckere Torten an.



3. Beckdorfer Ostereiermarkt

Beekhoff

10 und 11. März

10 bis 17 Uhr, Einlass bis 16.30 Uhr

Eintritt: 2 Euro