"Schandfleck für das Dorf" - Nachbarn ärgern sich über private "Dauerbaustelle" in Sauensiek

Beruflich mit Bauvorhaben befasst

"Ich bin mit den Nerven am Ende und würde lieber heute als morgen alles verkaufen und von hier wegziehen" - Ute Detjens Stimme klingt verzweifelt. Tränen schießen ihr in die Augen, als sie über die Situation spricht, die sie und ihr Mann Hans-Hermann nach eigenen Angaben seit mehr als zwei Jahrzehnten ertragen müssen. Vor 36 Jahren hat das Ehepaar eine Hälfte der ehemaligen Sauensieker Schule gekauft und dort die frühere Lehrerwohnung bezogen. Nebenan war damals der Spielkreis untergebracht. "Eine schöne Zeit", erinnern sich die Detjens. Doch diese glücklichen Tagen seien längst vorbei, so die beiden: "Unser Nachbar macht uns das Leben schwer."Dass jemand die direkte Nachbarschaft zu einer Kita als angenehmen empfindet, ist schon ungewöhnlich. Die Detjens sehen das nicht so: Der Kinderlärm sei im Vergleich dazu, was sie jetzt durchmachen würden, geradezu himmlisch gewesen. Mitte der 1990er Jahre habe die Gemeinde den Spielkreis aufgegeben und den alten Schultrakt an Jens S.* verkauft, berichtet das Ehepaar. Seitdem sei die Haushälfte von S. eine Baustelle."Diese Dauerbaustelle müssen wir seit mehr als 20 Jahren ertragen", sagt Ute Detjen: "Dadurch haben wir nur Nachteile. Unsere Wände sind feucht und die Heizkosten sind ins Unermessliche gestiegen, weil es nebenan durch sämtliche Ritzen zieht." Die Detjens glauben nicht mehr daran, dass S. irgendwann fertig wird: "Der kommt nur am Wochenende oder abends, um lautstark zu hämmern und zu bohren."Mehrfach habe sich ihr Mann wegen des Baulärms beschwert, so Ute Detjen: "Wir haben die Zustände lange ertragen, weil wir keinen Streit wollten, doch jetzt ist Schluss. Wir können nicht mehr." Sie zeigt ein ärztliches Attest: "Aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten mit dem Nachbarn ist Frau Detjen gesundheitlich stark angeschlagen", steht auf dem Zettel. "Wir haben keine Hoffnung mehr, hier in Ruhe unsere Rente zu erleben", sagt Ute Detjen.Bürgermeister Rolf Suhr kennt die Probleme: "Ich kann die Verzweiflung der Detjens nachvollziehen." Wer wolle schon Wand an Wand mit jemandem leben, der die Instandsetzung seiner Haushälfte so schludern lasse. "In den ersten Jahren wohnte S. mit seiner Familie dort, ist dann aber in eine andere Wohnung in Sauensiek gezogen", sagt Suhr.Laut Suhr hat auch die Gemeinde wiederholt Ärger mit S. gehabt: "Ich weiß, dass das Ordnungsamt tätig wurde - vor allem wegen des Treckers von S., der seit Monaten mit abgelaufener TÜV-Plakette auf öffentlichem Grund steht." Diese Aussage wird von Apensens Rathauschef Peter Sommer bestätigt. Suhr würde den Detjens so gern helfen, aber abkaufen könne die Gemeinde deren Haushälfte leider nicht, so Suhr. Der Bürgermeister wird deutlich: "In meinen Augen ist die Haushälfte von S. mitsamt Grundstück ein Schandfleck für das Dorf. Die Gemeinde empfindet diese Situation als äußerst unschön."S. will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Gegenüber dem WOCHENBLATT hat er erklärt, dass es sich lediglich um Gerüchte handele. Dazu nehme er keine Stellung. Über eine Anwaltskanzlei wollte S. im Vorfeld die Berichterstattung im WOCHENBLATT verhindern.* Vor- und Nachname v. d. Red. geändertDass jemand ein altes Gebäude kauft und dann dessen Sanierung mangels Fachkenntnis nicht "auf die Reihe" bekommt, passiert sicher häufiger. Dieser Fall hat aber eine ganz besondere Dimension: Jens S. ist studierter Architekt und als Sachgebietsleiter Hochbau in einer Kommune im Landkreis tätig. Dort soll er in Kürze stellvertretender Bauamtsleiter werden. Zu seinen Aufgaben gehört in erster Linie, die Bauaufsicht bei öffentlichen Bauten wahrzunehmen sowie für die ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung von Hochbaumaßnahmen zu sorgen.Seinen Job soll S. nach WOCHENBLATT-Informationen zur Zufriedenheit aller erledigen. Der Sauensieker Bürgermeister Rolf Suhr und die Nachbarn haben jedoch keinerlei Verständnis dafür, dass S. als Mann vom Fach sein privates "Bauprojekt" über Jahre so schleifen lässt. "Als wir im WOCHENBLATT kürzlich lasen, dass S. auf verantwortlicher Position im Bauamt tätig ist, waren wir entsetzt" sagt Suhr.