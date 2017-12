Schlemmen und Stöbern: Weihnachtsmarkt in Wiegersen

Schlemmen, stöbern, Bekannte treffen: Am dritten Adventswochenende findet traditionell der Weihnachtsmarkt auf dem Rittergut in Wiegersen statt. Mehr als 20 Hobbykünstler aus der Region bauen am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, jeweils ab 11 Uhr ihre Stände in der weihnachtlich geschmückten Halle sowie draußen in gemütlichen Buden und Zelten auf. Präsentiert werden u.a. Vogelhäuser, Besen, Seile, Gestecke und Kränze, hochwertige Holzartikel, dekorative Jutesäcke und Holzkisten. Auch Näharbeiten wie Kissen oder Jeanstaschen, Imkereiprodukte, Schmuck, Loops und Tücher, Marmeladen, Kekse, Liköre, Weihnachtskarten und Bilderrahmen werden angeboten.

Für das leibliche Wohl gibt es Ofenkartoffeln oder Grützwurst mit Bratkartoffeln bei Wilfried Wilkens. Die Mitglieder des Förderkreises Freiwillige Feuerwehr Wiegersen löschen nicht nur den Durst, sondern bieten auch Bratwurst und Steaks vom Grill an. Für weihnachtliche Stimmung sorgt neben Glühwein auch heißer Punsch. Der Förderverein Sport Wiegersen organisiert ein leckeres Kuchen- und Tortenbuffet. Im wettergeschützten Holzzelt gibt es dazu Kaffee, Tee, Kakao und Waffeln. Dort kann man nicht nur gemütlich zusammen sitzen, sondern auch tolle Preise beim Dreh am Glücksrad gewinnen. Wer noch Köstlichkeiten für zu Hause sucht, kann neben Wildfleisch aus dem Wiegerser Forst auch viele Fleisch- und Wurstwaren sowie geräucherte Forellen mit nach Hause nehmen.

Die jüngsten Gäste sollten auf keinen Fall den Besuch des Weihnachtsmannes am Sonntag verpassen. Von etwa 13 bis 16 Uhr hält der Weihnachtsmann für die lieben Kleinen eine Überraschung aus dem Jutesack bereit.

Auch gibt es wieder ein großes Angebot an frischen Weihnachtsbäumen auf dem Hof. Neben einigen Blaufichten und Nobilis-Tannen stehen viele Nordmann-Bäume in unterschiedlichen Größen zur Auswahl. Die Mitarbeiter der „FoWi“ unterstützen gerne, damit jeder den passenden Baum findet.

In diesem Jahr beteiligt sich die Forstverwaltung Wiegersen an der "Weihnachtsbaumaktion 2017" des CDU-Kreisverbandes Stade. Die Einnahmen aus der Verlosung werden zu 100 Prozent dem Kinderschutzbund im Landkreis Stade gespendet.

Weihnachtsbäume können noch bis zum 22. Dezember auf dem Rittergut in Wiegersen erworben werden. Der Verkauf erfolgt wochentags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.

Und wer es nicht nur zu Weihnachten, sondern auch danach noch gemütlich warm haben möchte, der greift bei der „FoWi“ zu und bestellt Kaminholz zum Sonderpreis.



