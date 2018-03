Stader Pastor Christian Berndt wird Superintendent in Wolfsburg

Der Stader Pastor Christian Berndt (50) wird Superintendent im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Der Kirchenkreistag wählte den Theologen jetzt im ersten Wahlgang mit 61 von 66 Stimmen zum Nachfolger von Hanna Löhmannsröben. Zu den ersten Gratulanten gehörten Landessuperintendent Dieter Rathing und Pastor Hartmut Keitel, Vorsitzender des Kirchenkreistages."Der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen bekommt einen Superintendenten mit viel Gemeinde- und Leitungserfahrung“, freute sich Dieter Rathing über den Ausgang des Besetzungsverfahrens. "Seinen Führungsstil stellt er unter die Überschrift ‚Andere stark machen‘. Das gefällt mir, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Christian Berndt“, so der Regionalbischof.Christian Berndt war der einzige Kandidat für das kirchenleitende Amt in Wolfsburg, nachdem ein weiterer Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen hatte. Der gebürtige Hannoveraner Berndt studierte in Münster, Texas (USA) und Göttingen Evangelische Theologie. Nach dem Vikariat in Göttinge, und am Predigerseminar Loccum wurde er Pastor in der Markus-Kirchengemeinde in Stade. Seit anderthalb Jahren ist er mit einer viertel Stelle zudem Beauftragter für die Notfallseelsorge im Sprengel Stade. Leitungserfahrungen sammelte Berndt, der auch Supervisor für Psychodrama ist, unter anderem als Vorsitzender der Stader Stadtgemeinden und des Kirchenkreis-Strukturausschusses sowie als Mitglied der Landessynode.Seinen Dienst beginnt Christian Berndt am 1. August. Die offizielle Amtseinführung durch den Landessuperintendenten ist für Sonntag, 12. August, um 15 Uhr in der Christuskirche Wolfsburg geplant.