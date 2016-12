Weihnachtsmarkt in Wiegersen: Vorfreude auf das Fest

wd. Wiegersen. Zum 30. Weihnachtsmarkt in Wiegersen laden die Organisatoren und Aussteller am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember auf das Rittergut in Wiegersen ein. Dort kann je ab 11 Uhr gestöbert, geklönt und gegessen werden.

Zusätzlich zur weihnachtlich geschmückten Halle werden draußen Buden und Zelte aufgebaut. So können die Besucher beim gemütlichen Weihnachtsmarkt die Vorfreude auf das Fest genießen.

Mehr als 20 Aussteller aus der Region präsentieren eine vielfältige Auswahl an Leckereien und kleine Kunsthandwerke aus Holz. So werden Vogelhäuser, Seile, Körbe, kunstvolle Holzartikel, dekorative Jutesäcke, Gestecke, Fenster- und Tischdekorationen, Windlichter, Tiffany-Schmuck und Näharbeiten wie Taschen, Kissen und Kinderwäsche von den Hobbykünstlern angeboten. Außerdem dürfen sich die Besucher auf allerlei Imkereiprodukte, Obst, Nüsse, selbstgemachte Marmeladen, Popcorn und geräucherte Forellen freuen. Neben Fleisch- und Wurstwaren gibt es auch wieder Wildfleisch aus dem Wiegerser Forst. Sehr beliebt sind auch die Ofenkartoffeln oder die Grützwurst mit Bartkartoffeln von Wilfried Wilkens. Die Freiwillige Feuerwehr Wiegersen löscht den Durst und hält dazu noch Bratwurst und Nackensteaks bereit.

Mit einem Kuchen- und Tortenbuffet lockt der Förderverein Sport die Besucher ins Zelt. Waffeln und Kaffee runden das Angebot ab. Dort können die Besucher nicht nur gemütlich zusammen sitzen, sondern auch beim Drehen am Glücksrad tolle Preise gewinnen.

Übrigens hat der Weihnachtsmann seinen Besuch für Sonntag bereits angekündigt.

Weihnachtsmart Wiegersen

Rittergut

Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember,

je ab 11 Uhr



Großes Angebot an Weihnachtsbäumen

Wie gewohnt steht beim Weihnachtsmarkt in Wiegersen ein riesiges Angebot an Weihnachtsbäumen auf dem Hof bereit. Die Mitarbeiter der „FoWi“ helfen den Besuchern bei der Wahl des Baumes. Neben Blaufichten und Nobilis-Tannen stehen viele Bäume der Sorte Nordmann unterschiedlicher Größe zur Auswahl. Auch in diesem Jahr wird die Aktion „Weihnachtsbäume helfen Kindern“ unterstützt. Vom Erlös der entsprechend ausgezeichneten Bäume geht 1 Euro als Spende an das SOS-Kinderdorf e.V.

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen findet noch bis zum 22. Dezember auf dem Rittergut statt. Wochentags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis15 Uhr.