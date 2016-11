Wahl in Apensen ist null und nichtig: Votum für Rathaus-Vizechefin Sabine Benden verstößt gegen das Gesetz

Wieder einmal steht der Name Apensen für ein handfestes Polit-Debakel: In der vergangenen Woche verlor Samtgemeinde-Bürgermeister Peter Sommer sein Amt als Apenser Gemeindedirektor. Stattdessen hievte eine Ratsmehrheit aus CDU und Freier Wählergemeinschaft (FWG) Sommers Verwaltungs-Stellvertreterin Sabine Benden auf den Posten. In einer Kampfabstimmung unterlag Sommer mit sechs zu acht Stimmen. Nun führten WOCHENBLATT-Recherchen zum einem politischen Erdbeben im Apenser Rathaus: Bendens Wahl ist null und nichtig! Das Votum verstößt eindeutig gegen die niedersächsische Kommunalverfassung. De facto ist Sommer Gemeindedirektor.Doch wie konnte es nach Feuerwehr-Skandal und ähnlichem Politzoff zu diesem erneuten politischen Desaster in Apensen kommen?Mehr dazu lesen Sie am heutigen Freitagabend an dieser Stelle oder im E-Paper des WOCHENBLATT bzw. am morgigen Samstag in unserer Print-Ausgabe.