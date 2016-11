15 Jahre "Happy Voices": Gospelkonzert in der Apensener Kirche

Apensen : Kirche |

bo. Apensen. Seit 15 Jahren bereichern die "Happy Voices" das musikalische Leben in der Kirchengemeinde Apensen. Diesen Geburtstag möchte der beliebte Gospelchor mit einem Konzert am Freitag, 25. November, feiern. In der Apensener Kirche präsentieren die Sängerinnen und Sänger um 20 Uhr ihre "Lieblingsstücke - das Beste aus 15 Jahren Happy Voices". Songs aus dem Gospel-Repertoire werden mit Weihnachtsliedern abgerundet.

• Eintritt: frei.