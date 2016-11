"Der Iran, ein kulturelles und pflanzliches Wunderland": Vortrag auf dem Beekhoff in Beckdorf

bo. Beckdorf. Die Gesellschaft der Staudenfreunde Stader Geest/Nordheide lädt am Sonntag, 20. November, zum Vortrag in Beckdorf ein. Christian Kreß von der österreichischen Staudengärtnerei Sarastro stellt um 15 Uhr auf dem "Beekhoff" an der Goldbecker Straße den "Iran, ein kulturelles und pflanzliches Wunderland" vor.