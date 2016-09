Erntefest in Beckdorf: Traditionsreiches Fest auf dem Beekhoff

Zum traditionellen Erntefest in Beckdorf laden die Kranzbinder am Samstag, 24. September 2016, auf den Beekhoff ein.

Zunächst startet das Fest jedoch um 13 Uhr im Kobenkamp mit einer plattdeutschen Andacht bei Heinrich Hoop. Im Anschluss daran wird die Erntekrone, die bei Esther Meinke gebunden wurde, im Haupthaus auf dem Beekhoff auf der Flett-Stelle aufgehängt. Dann wird das Erntefest gefeiert, das für die Kranzbinder der Anlass ihres Wirkens ist. Alle Aktivitäten des Vereins basieren auf dieser Traditionsfeier.

Die Besucher des Erntefests bekommen auf der Hofanlage ein Kaffee- und Kuchenbuffet geboten. Es tanzen Tanz- und Trachtengruppen auf dem Gelände. Im Steinbackofen werden wie gewohnt Brote gebacken. Auch für weiteres leckeres Essen und Trinken werden die Kranzbinder sorgen. Am späten Nachmittag werden dann zehn Präsentkörbe, die von Geschäftsleuten gestiftet worden sind, ausgelost.



Erntefest Beckdorf

Samstag, 24. September

auf dem Beekhoff

Goldbecker Straße