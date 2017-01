Frühschoppen des Buxtehuder Lions Clubs in Beckdorf

bo. Beckdorf. Zum 13. Frühschoppen lädt der Lions Club Buxtehude am Sonntag, 19. Februar, in Beckdorf ein. Im Autohaus L. Meyer KG, Steinkamp 2, unterhalten die "Appeltown Washboard Worms" die Gäste von 11 bis 14 Uhr mit fetziger Skiffle-Musik. Die Band präsentiert eigens für diesen Anlass auch Stücke aus ihrem plattdeutschen Repertoire. Dazu gehören Gassenhauer wie "An de Eck steiht 'n Jung mit 'n Tüdelband", aber auch Skiffle-Songs, die vom Leben auf dem Land erzählen, sowie Rock 'n' Roll-Hits von Bill Haley und den Beatles mit neuen Texten.

In den Pausen trägt Frank Roder vom Schauspielensemble des Hamburger Theaterschiffs humoristische Gedichte von Joachim Ringelnatz, u. a. anderem über den Seemann Kuttdel Daddeldu, vor.

Die Lions-Mitglieder halten Speisen und Getränke bereit. Es gibt Erbsensuppe, Frikadellen und Kuchen, alkoholfreie Durstlöscher sowie Bier, Wein und Sekt.

Der Erlös der Veranstaltung kommt den Christlichen Pfadfindern in Sauensiek für den Kauf einer Giga-Jurte zugute.

Der Lions Club sammelt alte, ausrangierte Brillen und Hörgeräte, die nach einer Aufbereitung an Bedürftige in Afrika weitergegeben werden. Der Club nimmt dazu Kontakt mit Optikern und Hörgeräte-Akustikern in Buxtehude auf. Besucher können ausgediente Brillen und Hörgeräte auch beim Frühschoppen abgeben.

• Eintritt: 12,50 Euro (Schüler/Studenten 9 Euro); Karten gibt es bei "Allerleibuch" und "Pröhl Tabak & Whisky" in Buxtehude, bei der Volksbank Geest in Apensen und im Autohaus L. Meyer KG in Beckdorf.