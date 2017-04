bo. Beckdorf. Zum Eldorado für Gartenliebhaber wird der Beekhoff in Beckdorf am Sonntag, 30. April. Die Gesellschaft der Staudenfreunde Geest/Nordheide lädt zum großen Pflanzenmarkt ein.

Von 9 bis 17 Uhr wird auf dem Gelände der historischen Hofanlage an der Goldbecker Straße eine Vielfalt an Pflanzen und Stauden aller Art angeboten.

• Eintritt frei.