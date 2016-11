Komödie "Herr Mann - dat Düwelswiew" in Sauensiek

Sauensiek: Klindworths Gasthof |

bo. Sauensiek. Die Theatergruppe Sauensiek führt in Klindworths Gasthof, Hauptstr. 1, in Sauensiek die plattdeutsche Komödie "Herr Mann - dat Düwelswiew" um einen Seitensprung und seine turbulenten Folgen. Für die Vorstellungen am Sonntag, 6. November, um 16 Uhr, am Samstag, 12. und 19. November, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 13. und 27. November, um 15 Uhr gibt es noch Restkarten an der Tageskasse.

• Eintritt: 6 Euro.