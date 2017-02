Lesung aus Ulrich Römers Landvolk-Tagebüchern in Apensen

Apensen : Volksbank Geest |

bo. Apensen. Gerhard Brandt liest am Dienstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr in der Volksbank Geest in Apensen, Buxtehuder Str. 5, aus seinem Buch "Ulrich Römers Landvolk-Tagebücher - Meine Stader Zeit".

Brandt hat alte Aufzeichnungen von Ulrich Römer zusammengefasst und gemeinsam mit der Familie des inzwischen verstorbenen ehemaligen Landvolk-Geschäftsführers interessante Episoden aus seiner Lebensgeschichte und die Entwicklung des heimischen Agrarbereichs zu kleinen Geschichten in einem fiktiven Tagebuch verarbeitet.

• Kostenlose Eintrittskarten gibt es in den Geschäftsstellen der Volksbank Geest.