Orden und Preise zum Abschluss

Sauensiek: Schießstand | wd. Sauensiek. Zum Abschlussschießen lädt der Sauensieker Schützenverein am Sonntag, 15. Oktober, ab 12 Uhr in den Schießstand ein. Als Höhepunkt gilt das Vogelkönigsschießen ab 13 Uhr, bei dem ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Richard Skrzekowski aus Wiegersen gesucht wird. Auch für den Vereinsmeister Kevin Lunau aus Beckdorf wird ein Nachfolger gesucht. Eine weitere Attraktion ist das Bundesordenschießen. Diese Orden, die auf zwei 50 Meter und 100 Meter Kleinkaliberständen ausgeschossen werden, kann jeder Schütze jeweils nur einmal im Schützenleben gewinnen. Auf allen Ständen gibt es Orden, Nadeln und Preise. Der Vorstand bittet um rege Beteiligung in Uniform.