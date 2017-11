Ein fairer Partner für alle Baumaßnahmen: Das Baugeschäft Zabel in Nindorf ist umgezogen

Unter dem Motto "Wir bauen so, wie Sie es möchten", übernimmt der erfahrene Mauer- und Betonbaumeister von der Planung bis zur Ausführung alle Aufträge rund ums Bauen. Sei es die Sanierung oder barrierefreie Umgestaltung eines Badezimmers, Modernisierungen und Umbaumaßnahmen von Altbauten, Pflasterarbeiten oder ein schlüsselfertiger Neubau - Meikel Zabel und sein Team legen stets großen Wert auf Qualität und eine hochwertige Ausführung. "Von der Stange gibt es bei uns nicht", so der Fachmann. "Unsere Kunden sollen lange Freude an ihrem Haus haben." Um den hohen Qualitätsstandart zu sichern, besucht das Team regelmäßig Fortbildungen und wurde auch mit dem Gütesiegel der Bauhandwerksinnung Stade zertifiziert. Schwerpunkt sind Einfamilien- und Doppelhäuser, aber auch für den Bau von Reithallen ist Meikel Zabel der richtige Ansprechpartner.Für Aufträge, die sein Team nicht selber ausführt, wie z.B. Statik oder Zimmerei-Arbeiten, stehen ihm zuverlässige und kompetente Partner zur Seite, mit denen der Meisterbetrieb beste Erfahrungen hat. "Wir übernehmen aber auch gerne die Bauleitung, wenn der Kunde andere Firmen vorschlägt", so Meikel Zabel. "Auf Wunsch erhält der Kunde bei uns alle Leistungen aus einer Hand und hat nur einen Ansprechpartner."Baugeschäft Zabel GmbHBeckdorf-NindorfGoldbachtal 10 b( 04167 – 6124(Mo. bis Fr., 8.30 bis 13.30 Uhr)www.bau-zabel.de