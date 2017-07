Spannung im Maislabyrinth: Hof Tschritter bietet Erlebnisspaß für die ganze Familie

Ein Riesenspaß für die ganze Familie: Am Samstag, 15. Juli, 10 bis 17.30 Uhr, eröffnet das Team vom Hof Tschritter in Klein Nindorf, Stadtweg 20, sein Maislabyrinth. Auf einer Fläche von 2,5 Hektar gilt es, nicht nur die Orientierung zu behalten und den richtigen Weg zu finden, sondern auch nach vielen versteckten Überraschungen Ausschau zu halten. Nach dem Eröffnungstag ist das Labyrinth dann voraussichtlich bis Ende September jeweils mittwochs bis samstags von 10 bis 17.30 Uhr und sonntags von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. die Eintrittspreise liegen für Kinder im Alter von drei bis 15 Jahre bei 2,50 Euro, für Erwachsene bei 3,50 Euro. Im Hofcafé , das von mittwochs bis sonntags von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet ist, hält das Team leckere selbstgebackene Torten und Kuchen sowie Kaffeespezialitäten und viele weitere Kalt- und Heißgetränke bereit. Möglich ist es auch, gerne mit Unterstützung des Hofcafé-Teams, Kindergeburtstage und andere Feste im Maislabyrinth zu feiern oder ein Picknick zu veranstalten. Interessierte brauchen nur anzurufen und bekommen einen Korb mit Kuchen, Getränken und weiteren Leckereien zussammen gestellt. Für 7 Euro pro Person inklusive Eintritt bereitet das Team der Familie Tschritter darüber hinaus auch gerne ein Lunchpaket vor.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Geisterlabyrinth am Samstag, 16. September, mit Stockbrot und gegrilltem Maiskolben. Für Kinder und Erwachsene werden zwei verschiedene Grusel-Veranstaltungen vorbereitet: für Kinder von 16 bis 18 Uhr, für Erwachsene von 21 bis 23 Uhr.

Außerdem: Jeden zweiten und letzten Sonntag im Monat gibt es von 9 bis 11.30 Uhr ein Frühstücksbuffet bei Tschritter und der Hofladen ist Mittwoch bis Sonntag von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.

• Weitere Infos: ( 04167-225 und www.hof-tschritter.de.