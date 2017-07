80.000 Euro teuer Landrover in Flammen

In Buchholz in der in der Straße Weg zur Mühle ist vergangene Nacht ein Pkw Landrover in Flammen aufgegangen. Der Wagen brannte vollständig aus. Ein neben dem Landrover geparktes Fahrzeug konnte rechtzeitig aus der Gefahrenzone gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.