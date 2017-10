Alkoholisiert und ohne Führerschein mit Golf überschlagen

bim. Holm. Ohne Führerschein, mit Alkohol im Blut und einem nicht zugelassenen VW Golf verursachte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr eine 22-Jährige in Holm in der Straße Zum Ölteich einen Unfall. Sie war mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, woraufhin sich der Pkw überschlug und auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Die Unfallverursacherin sowie die 25-jährige Beifahrerin und ein fünfjähriger Junge, der ebenfalls mit im Fahrzeug saß, wurden leicht verletzt.

Bei einem Atemalkoholtest erreichte die Fahrerin einen Wert von 0,85 Promille. Gegen die Frau leitete die Polizei diverse Strafverfahren ein.