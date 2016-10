Alkoholisierter Fahrgast zieht Notbremse im Metronom

Weil er einer Fahrkartenkontrolle entgehen wollte, hat ein Mann (46) aus dem Raum Kiel am Samstagmittag auf der Fahrt von Winsen in Richtung Lüneburg die Notbremse eines Metronom-Zuges gezogen. Der Zug kam auf offener Strecke zum Stehen, der Mann flüchtete über die Gleisanlage. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch der Bundespolizei, fahndeten nach dem Flüchtigen und trafen ihn kurze Zeit später in Rottorf an. Der stark alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen, damit er seinen Rausch ausschlafen konnte. Auf ihn kommen mehrere Strafverfahren zu, u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Metronom konnte seine Fahrt zeitnah wieder aufnehmen.