Altpapiertonnen in Buchholz angezündet

bim. Buchholz. Zu zwei brennenden Altpapiertonnen am "Weg zur Mühle" wurden Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 1.55 Uhr gerufen. Glücklicherweise standen die Tonnen auf dem Gehweg, sodass das Feuer nicht auf andere Dinge übergriff. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter Tel. 04181-2850.