Auto gerät auf der A39 in Brand

as. Maschen. Auf der A39 in Richtung Lüneburg ist am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Maschen und Winsen-West ein VW Polo in Brand geraten. Als die Feuerwehr Maschen um 20.59 Uhr beim Fahrzeug ankamen, brannte das Auto im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte setzten ein Schaumrohr zur Brandbekämpfung ein, zwei Feuerwehrleute mussten dabei die Löscharbeiten unter umluftunabhängigem Atemschutz durchführen. Der Brand war schnell gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Brandursache ist unbekannt.