Am Freitagabend geriet in Marxen ein Auto in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Marxen und Brackel brannte der Pkw im hinteren Bereich des Reifens und das Feuer hatte sich bereits auf den Kofferraum ausgedehnt. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Brand innerhalb weniger Minuten. Über die Höhe des Schadens und die Ursache können keine Aussagen getroffen werden.