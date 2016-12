Autoknacker in Buchholz

as. Buchholz. In der Nacht zu Mittwoch wurden in Buchholz aus fünf Fahrzeugen der Marken VW und BMW Navigationsgeräte und Airbags gestohlen. Die Autoknacker machten sich im Heinsahl, im Theodor-Storm-Weg und im Roggenkamp ans Werk. Der Schaden beträgt über 10.000 Euro. Weiterhin wurde ein in der Brandenburger Straße abgestellter Pkw Skoda Oktavia mit dem Kennzeichen WL-MI 208 gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen an die Polizei in Buchholz unter Tel. 04181-2850.