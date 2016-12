Automat trotzt Langfingern

as. Buchholz. In der Lindenstraße in Buchholz hebelten Unbekannte einen Parkscheinautomaten auf, scheiterten dann jedoch an der stabilen Bauweise des Gerätes. Es gelang ihnen nicht, an Bares zu kommen, allerdings verursachten sie bei ihrem Versuch einen erheblichen Sachschaden. Die Tat wurde am Mittwochmorgen entdeckt. • Hinweise an die Wache in Buchholz unter Tel. 04181-2850.