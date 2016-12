Bezirksliga-Fußballspiel TSV Elstorf gegen Celle eskaliert

as. Elstorf. Das Bezirksliga-Fußballspiel des TSV Elstorf gegen den TUS Celle FC musste nach der ersten Halbzeit abgebrochen werden. Der Grund: Rund 35 Anhänger des TUS Celle FC, die vehement den Spielverlauf gestört und einen Spieler des TSV angegriffen haben sollen. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, als die Situation durch gezündete Pyrotechnik und Flaschenwürfe am Spielfeldrand eskalierte. Als die Polizeibeamten die zum Teil vermummten, alkoholisierten und gewaltbereiten Störer des Ortes verweisen wollten, leisteten die Hooligans Widerstand, so dass die Polizisten Pfefferspray und Handfesseln einsetzen mussten. Vier Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.