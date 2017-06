Buchholz: Berauscht am Steuer

kb. Buchholz. Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Buchholzer Polizei einen 22-jährigen Fahrzeugführer in der Ritscherstraße. Während der Kontrolle wurden Auffälligkeiten auf eine mögliche Drogenbeinflussung

festgestellt, so dass ein freiwilliger Urintest bei der Polizei Buchholz durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Gegen den Fahrzeugführer wurden zwei Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und den Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Bei einem 18-jährigen Fahrzeugführer wurde ebenfalls eine Drogenbeeinflussung durch Cannabis festgestellt. Er wurde am Samstag gegen 22.50 Uhr im Feldkamp kontrolliert. Auch in diesem Fall wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.