Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ist ein Einfamilienhaus im Buchholzer Sperberweg in Brand geraten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro, da das Haus durch Feuer und Löschwasser erheblich beschädigt wurde.Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits im Vollbrand. Die 74- und 75-jährigen Bewohner sowie ihre 3 und 7 Jahre alten Enkel hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt schon verlassen und sich in Sicherheit gebracht.Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen, ein mit Wachskerzen geschmückter Tannenbaum ist in Brand geraten.