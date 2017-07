Buchholz: Körperverletzungen beim Schützenfest

os. Buchholz. Während des Buchholzer Schützenfests kam es an in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu diversen Körperverletzungen. Unter anderem wollte eine Frau den Streit zwischen einem Freund und einem Unbekannten schlichten. Der unbekannte Mann schlug der Frau daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er unerkannt. Zudem wurde ein Mann (32) an der Parkstraße von drei Unbekannten zusammengeschlagen. Er erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle gesehen haben, sich unter Tel. 04181-2850 zu melden.