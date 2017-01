Buchholz: Patientin aus Krankenhaus weggelaufen

kb. Buchholz. In der Nacht zu Donnerstag gegen 3.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil eine 36-jährige Patientin aus dem Krankenhaus in Buchholz vermisst wurde. Die Frau wurde als orientierungslos eingestuft und war nur leicht bekleidet, sodass die Beamten von einer konkreten Gefährdung ausgehen mussten. Neben mehreren Streifenwagen, die sofort mit der Suche nach der Frau begannen, wurden auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber angefordert. Gegen 7 Uhr wurde die Suche eingestellt. Eine Zeugin hatte die Frau in Buchholz bemerkt und gemeldet. Die 36-Jährige kam mit Unterkühlungen wieder zurück ins Krankenhaus.