Buchholz: Schüsse aus Pkw

kb. Buchholz. Bereits am Freitagabend gegen 20.30 Uhr wurden im Buchholzer

Innenstadtbereich aus einem PKW heraus auf einen Fußgänger geschossen. Ein Beziehungsstreit in Tostedt in der Nacht zu Sonntag führte zur Aufklärung der Tat. Der Täter hatte eine Schreckschusswaffe verwendet. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.