Einbrecher im Landkreis Harburg

as. Landkreis. Insgesamt acht Einbrüche in Wohnhäuser wurden am Wochenende im Landkreis Harburg verübt. Bei zwei Einbrüchen blieb es beim Versuch. Bei allen Taten hebelten die Täter entweder die Terrassentür oder Fenster auf.