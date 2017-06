Einbrecher im Landkreis Harburg unterwegs

(bim). In ein Mittelreihenhaus in der Heidestraße in Buchholz brachen Unbekannte Samstagnacht durch Aufhebeln einer Terrassentür ein. Sie entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen nimmt die Polizei in Buchholz unter Tel. 04181-2850 entgegen.



In Meckelfeld wurde ein Einbruch durch einen aufmerksamen Zeugen verhindert. Er meldete der Polizei am Sonntag gegen 2 Uhr die beschädigte Eingangstür eines Optikergeschäftes in der Glüsinger Straße. Wenig später versuchten die Täter, in das Geschäft einzubrechen. Die Polizei war kurz danach vor Ort. Trotz sofortiger Fahndung durch Beamte aus dem gesamten Landkreis Harburg, aus Lüneburg und Hamburg konnten die Täter entkommen.