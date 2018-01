Einbruch in Wohnhaus in Buchholz

bim. Buchholz. In ein Haus in der Straße Kohlhof in Buchholz drangen Unbekannte am Mittwoch ein, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die in der Zeit zwischen 12 und 18.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Buchholz unter Tel. 04181-2850.