Einbruchsversuch bei Penny in Meckelfeld

as. Meckelfeld. "Erstmal zu Penny" haben sich auch die Diebe gedacht, die am Samstag um 23.39 Uhr den Hausalarm im Penny-Markt in Meckelfeld auslösten. Als die Polizei bei Penny eintraf, waren die Täter, die vom Alarm bei ihrem Einbruch gestört wurden, schon geflüchtet. Sie ließen mitgebrachte Gegenstände am Tatort zurück.