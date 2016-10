Helmloser Motorradfahrer unter Drogen

Ein Mann (22) hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man im Straßenverkehr falsch machen kann. Am Samstagmittag stellte eine Polizeistreife in Buchholz-Sprötze den Motorradfahrer ohne Helm fest, zudem hatte das Krad keine Kennzeichen. Die anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass das Motorrad nicht zugelassen war, zudem stand der 22-jährige Fahrer unter dem Einfluss mehrerer Substanzen, u.a. Speed. Eine Fahrerlaubnis hatte der junge Mann auch nicht. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.