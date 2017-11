Mit Butterfly und Teleskopschlagstock unterwegs

mi. Buchholz. Die Polizei überprüfte am vergangenen Samstag mehrere Jugendliche in Holm-Seppensen. Die Gruppe war Passanten aufgefallen, weil sie gegen 20 Uhr in geparkte Autos hineinleuchtete. Bei der Kontrolle fand die Polizei Werkzeuge, für dessen Mitführen die Kontrollierten keine plausible Erklärung abgeben konnten. Außerdem führte einer der Jugendlichen ein Butterfly-Klappmesser und einen Teleskopschlagstock mit. Den 16-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.