Mit ungültigen Kennzeichen und ohne Führerschein

as. Tostedt. Weil auf den Nummernschildern eines blauen Volvos die Stempelplaketten fehlten, nahmen Polizeibeamte in der Straße "Unter den Linden" in Tostedt am Samstagnachmittag das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Das Ergebnis: Die Kennzeichen gehörten zwar an das Auto, waren jedoch bereits abgemeldet. Zudem hatte der 60-jährige Fahrer keinen Führerschein. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.