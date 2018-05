Die Scheiben sind bereits wieder eingesetzt, doch bis die Commerzbank-Filiale in Buchholz wieder eröffnet, werden noch ein paar Tage vergehen. Wie berichtet, hatten unbekannte Täter am vergangenen Freitagmorgen gegen vier Uhr den Geldautomaten im Vorraum der Filiale an der Breiten Straße gesprengt und waren mit einer Beute in unbekannter Höhe entkommen. Bei der Sprengung entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.Die Polizei erhofft sich nach wie vor Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich unter Tel. 04181-2850.