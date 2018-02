Polizei nimmt Ladendiebe fest

Die Polizei hat am Freitagabend in Buchholz zwei Ladendiebe festgenommen. Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Lindenstraße hatte die beiden 27 und 22 Jahre alten Kosovaren wiedererkannt, die einige Tage zuvor Diebstahl begangen hatten. Der Ältere flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von Polizisten gestellt werden. Grund für die Flucht: Der Kosovare war zur Festnahme ausgeschrieben, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er wurde in die nächste Haftanstalt gebracht. Sein 22-jähriger Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.