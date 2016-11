Polizei stört beim Telefonat

kb. Buchholz. Darauf, dass das Telefonieren am Steuer verboten ist, wollten die Buchholzer Polizei am Samstag gegen 12.45 Uhr eine 65-jährige Frau aufmerksam machen. Sie fuhren hinter dem Pkw der Dame her und setzten das Anhaltesignal. Dies wurde jedoch, ebenso wie hinzugeschaltetes Blaulicht und Martinshorn, durch die Frau ignoriert. Schließlich überholten die Kollegen das Fahrzeug, nachdem die Fahrerin das Handy erkennbar weggelegt hatte, und konnten die Dame zum Anhalten bewegen.

Bei der anschließenden Kontrolle gab sie gegenüber den Beamten an, sie habe nicht anhalten wollen, weil sie schließlich ihr Telefonat erst zu Ende führen musste. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Handybenutzung und Missachten von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten.