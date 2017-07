Polizeieinsatz am Hochzeitstag

Bräutigam verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall

Seinen Hochzeitstag wird ein Mann (43) aus Buchholz so schnell nicht vergessen, endete er doch mit einem Polizeieinsatz. Am späten Samstagmittag verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte ausgerechnet gegen den Zaun der Polizeidienststelle an der Steinbecker Straße. Mehrere Polizisten hörten den Knall und sahen das Unfallauto, das jedoch vom Unfallort entfernt wurde. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und fand das Auto kurze Zeit später auf dem Parkplatz des nahegelegenen Krankenhauses. Dort wollte der Mann seine Ehefrau abholen, die dort behandelt wurde. Während des Gesprächs stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen fest: Er hatte 0,89 Promille Alkohol im Blut. Der Bräutigam durfte gleich zur Alkoholentnahme im Krankenhaus bleiben...