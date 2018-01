Radfahrer übersehen - leicht verletzt

mi. Buchholz. Am vergangenen Freitag kam es in Buchholz zu einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem Fahrrad: Eine 44-jährige Buchholzerin wollte mit ihrem VW Golf von der Straße Sandbarg auf die Steinbecker Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 75-jährigen Mann aus dem Rosengarten, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung B 75 fuhr. Der Fahrradfahrer wurde vom PKW erfasst und leicht verletzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrradfahrer lediglich extra freigegebene Dateien Gehwege nutzen dürfen.