Richtiger Riecher

as. Buchholz. Den "richtigen Riecher" bewies die Buchholzer Polizei: Eigentlich wurden die Polizeibeamten in Buchholz wegen lautstarken Streitigkeiten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr in die Bremer Straße gerufen. Als die Polizisten versuchten, den Streit zu schlichten, fiel ihnen jedoch ein offen herumliegender Beutel mit grünem Inhalt auf. Auf Nachfrage hin gestand eine der Streitenden, dass zuvor ein Joint geraucht wurde. Die Drogen befinden sich nun bei der Polizei und es wurde Anzeige erstattet.