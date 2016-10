Rowdie-Radler rastet aus

as.Winsen. Seinen ausgestreckten Mittelfinger zeigte ein Radfahrer einem 44-jährigen Autofahrer am Samstagabend an der Kreuzung Hansestraße/Löhnfeld in Winsen. Als der Autofahrer den Radler aufgrund der rüden Geste ansprach, wurde er von ihm beleidigt. Damit nicht genug: An der nächsten Kreuzung trat der Fahrradfahrer gegen das Auto und riss die Fahrertür auf. Danach drohte er dem Autofahrer mit erhobener Faust und versuchte ihn zu schlagen, dabei wurde der Pkw leicht beschädigt. Erst als weitere Personen hinzukamen, um zu schlichten, ließ er von dem Autofahrer ab und flüchtete. Bei dem Radfahrer soll es sich nach Polizeiangaben um einen hochdeutsch sprechenden, circa 35 Jahre alten Europäer gehandelt haben.