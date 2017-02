Schlägerei in Buchholz: Polizei sucht Zeugen

kb. Buchholz. Im Famila in der Buchholzer Innenstadt gerieten am Freitagabend gegen 20.45 Uhr drei junge Männer in einen Streit, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger einen Faustschlag ins Gesicht erlitt. Der etwa 18 Jahre alte und 1,70 Meter große Täter flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04181 - 2850 entgegen.