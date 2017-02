Schock bei Imkern: Wieder zwei Bienenvölker gestohlen

os. Thelstorf. Ist hier ein Serientäter am Werk? Wenige Tage nach dem Diebstahl von Bienenvölkern in Tostedt sind einem Mitglied des Imkervereins Buchholz zwei Völker entwendet worden. Die Tiere waren in einem abgelegenen Waldgebiet bei Thelstorf untergebracht, das nur schwer zu erreichen ist. Festgestellt wurde der Diebstahl am vergangenen Sonntag, die Tat kann bis zu zwei Wochen zurückliegen.

Der Imkerverein weist außerdem daraufhin, dass sich die in Tostedt gestohlenen Bienen im Faulbrut-Sperrbezirk befanden und es sein kann, dass der Dieb mit den Bienen die ansteckende Seuche weiterträgt.

• Wer etwas zum Diebstahl der Bienen sagen kann, wendet sich an die Polizei, Tel. 04181 - 2850.